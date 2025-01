Por engano, ator e ex-BBB é alvo de operação que investiga tráfico de metanfetamina

O ator e ex-BBB Gabriel Santana foi surpreendido pela polícia ao ser abordado durante investigações de tráfico de metanfetamina. Por engano, o artista se tornou alvo da Operação Heisenberg e recebeu a visita de autoridades em casa, que estavam com mandado de busca e apreensão. Durante a verificação, os policiais constaram que não havia pendências de Gabriel com a Justiça.

A abordagem policial ocorreu no final de 2024. Gabriel contou, em vídeo publicado no Instagram, que as autoridades foram à casa dele às 6h. “Eu desci de cueca, abri a porta lateralizado… Quando eu abro, tem dois caras, cada um com uma pistola apontada para a minha cara”, disse. Assista ao relato abaixo.

Gabriel explicou que os policiais mostraram o mandato e entraram na casa, mas avaliaram o nome dele e concluíram que não havia problemas. “Não é um vídeo para falar mal da polícia, só para contar um relato”, ressaltou. Segundo o artista, a polícia informou que o imóvel onde ele mora atualmente era residência de um casal de traficantes.

Após o cumprimento da ação policial, as autoridades conversaram com Gabriel sobre a vida pessoal do artista. “Falei dos meus projetos que eu vou lançar agora em 2025, eles perguntaram qual era o valor do apartamento, como era a minha vizinhança”, afirmou.

Operação Heisenberg

A Operação Heisenberg tem nome inspirado na série “Breaking Bad”, que aborda a história do professor de Química Walter White. Para custear o tratamento contra um câncer no pulmão, Walter passa a produzir e comercializar metanfetamina junto a um ex-aluno, Jesse Pinkman. Sob o codinome de Heisenberg, o ex-professor cria inimizade com Hector Salamanca, o chefe do cartel mexicano do tráfico de drogas.

A operação investiga o traficante mexicano Hector de La O Alvarez, que recebeu o apelido de Hector Salamanca. No Brasil, o homem escapou da polícia no dia 1º de julho de 2024, após deixar um apartamento no centro de São Paulo. No imóvel, havia um laboratório de produção de metanfetamina, onde foram apreendidos 2kg da droga e presos dois chineses.