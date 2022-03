Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas e estelionato, em Belém

Pedro Douglas Cruz da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante na manhã da última quarta-feira (30), no bairro da Sacramenta, em Belém, pelos crimes de tráfico de drogas e estelionato. De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado já estava sendo investigado e, na posse dele, foi apreendido um tablete de maconha, porções de metanfetamina e cerca de R$ 1.800 em dinheiro.

A Polícia Civil disse que as investigações começaram há cerca de um mês, após receber uma denúncia de que Pedro Douglas estaria comercializando entorpecentes na região metropolitana de Belém. De posse das informações, os policiais fizeram diligências no endereço do acusado, no bairro da Sacramenta, onde o mesmo foi abordado.

Depois de uma revista minuciosa, os agentes localizaram, dentro da mochila de Pedro, um tablete de maconha do tipo skunk, uma porção de substância semelhante a metanfetamina e cédulas totalizando R$ 1.800. Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá custodiado.