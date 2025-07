Polícia entra na casa de Oruam durante operação contra suspeito ligado ao Comando Vermelho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, na noite da última segunda-feira (21), uma operação que terminou em confusão na residência do rapper Oruam, localizada no Joá, bairro da Zona Sul do Rio. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um adolescente investigado por atuar como segurança de um dos chefes do Comando Vermelho e suspeito de envolvimento em roubos de veículos no estado. Segundo os policiais, o adolescente estava na casa do artista no momento da ação.

Durante a operação, houve confronto verbal e físico. De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram hostilizados, apedrejados e um policial ficou ferido. Um carro da corporação também foi danificado.

Vídeos gravados no local e publicados por Oruam em seu perfil no Instagram, mostram abordagens, buscas pessoais e momentos de tensão entre os envolvidos. Em uma das gravações, um homem aparece sendo algemado dentro da casa por desacato à autoridade.

O cantor apareceu chorando e visivelmente abalado, enquanto descrevia a movimentação na frente de sua casa. “Quem tiver de moto no Joá. Me ajuda. Eles estão aqui na minha porta 23h. Posta isso aí, tropa, tinham mais de 20 viaturas na porta da minha casa, mesmo delegado que me prendeu”, relatou nos Stories.

Um dos detidos foi autuado em flagrante por diversos crimes, incluindo desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico.

Nas redes sociais, o rapper afirmou que mais de 20 viaturas cercaram sua residência. Ele também publicou vídeos em que critica o delegado Moysés Santana, responsável pela ação. Segundo Oruam, ele foi surpreendido ao sair pelo portão de casa.

“Colocaram a pistola na minha cara e tentaram me prender. Nós conseguiu sair. Quem quiser me ajudar e puder vir pra cá, pra porta do Joá”, pediu, em apelou aos seguidores.

Oruam já havia sido preso em fevereiro deste ano, acusado de abrigar um foragido da Justiça. Dias antes, também havia sido detido por direção perigosa em São Paulo, onde era investigado por disparo de arma de fogo em um condomínio.

“Claro que eles vai querer prender nós, pô. Nós é filho de bandido, nós não é ninguém. Vão entrar na nossa casa meia-noite e fazer o que quiserem. Tudo o que conquistei foi com a minha música”, disse.

Segundo a polícia, o adolescente que era alvo do mandado conseguiu fugir do local com o cantor. Em vídeo publicado posteriormente, Oruam afirmou ter ido para o Complexo da Penha e desafiou os policiais a entrarem na comunidade. “Aí, eu quero ver vocês vir aqui, me pegar dentro do complexo. Não vai me pegar sabe por quê? Porque aqui vocês peidam”, afirmou.