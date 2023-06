Polícia do RJ abre inquérito contra assistente de som de Lana Del Rey por crime de xenofobia

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) abriu um inquérito para investigar se Wil Whitney, assistente de som de Lana Del Rey, cometeu crime de xenofobia após ter publicado xingamentos contra o Brasil. No início da semana, o membro da equipe da cantora disse que "o Brasil inteiro deveria se f*der".

VEJA MAIS

O assistente de som estava na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, quando teve o celular roubado, no dia 28 de maio. Nas redes sociais, Whitney xingou o país e deletou a postagem após a repercussão negativa entre os seguidores. Além dos xingamentos, ele também usou as hashtags "F*da-se Brasil", "lixo humano" e "buraco de merd*" na publicação.

"Acabei de ter meu celular roubado das minhas mãos por um pedaço de merda em uma motocicleta. Fod*-se esse país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para voltar para casa", disse o Whitney.

A publicação no Instagram causou revolta de brasileiros (Reprodução / Instagram @will.w.whitney)

A artista e a equipe continuam no país para as apresentações no festival MITA, que iniciou no último sábado (27), no Rio de Janeiro, e farão mais um show, desta vez em São Paulo, no sábado (3), no segundo fim de semana do evento.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)