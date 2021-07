Polícia diz que Ivis agredia Pamella desde dezembro: 'Não foi um episódio'

Após ser preso por agredir fisicamente a mulher Pamella Holanda, Dj Ivis deve responder por dois inquéritos policiais. Segundo o delegado responsável pelo caso, além da denúncia feita no último dia 2 de julho, Ivis também pode ser indiciado por agredir a mulher no fim do ano passado. Ele está sendo acusado pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar. As informações são do UOL.

De acordo com a polícia, Pamella procurou a unidade policial após ter sido agredida pelo marido em 1º de julho: "A vítima [Pamella Holanda] comunicou o ocorrido no fim da manhã do dia 2. A polícia atendeu a ocorrência. Os policiais foram até o local e convidaram o casal a comparecer à delegacia", disse o delegado. O processo de denúncia só pode ser concluído no dia seguinte, pois Pamella estava abalada emocionalmente e não quis prosseguir com o caso.

Segundo o delegado, as agressões mostradas nas imagens divulgadas nas redes sociais ocorreram no fim do ano passado e comprovam que os casos de violência eram constantes.

"A divulgação dos vídeos foi muito importante, porque a hipótese de que as agressões do dia primeiro teriam sido algo episódico não se confirma. As agressões são de dezembro", explicou.

No entanto, o conteúdo será utilizado para a abertura de outro inquérito policial, que será de responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher.