Ex-BBB Sarah cancela compromissos e se vacina contra covid-19 após polêmica

Após forte pressão dos internautas e fãs, a ex-sister do ‘BBB 21’, Sarah Andrade, resolveu se vacinar contra a Covid-19. No dia anterior, na segunda-feira (2), ela foi alvo de polêmicas depois de ter dito que “não teve tempo” de se imunizar. As informações são do Fofocalizando.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Sarah Andrade, do ‘BBB 21’, sobre não ter tomado vacina contra a Covid-19: ‘Não tive tempo’]]

Durante a entrevista ao programa de fofoca do SBT, Sarah contou que cancelou compromissos para ir a um posto de saúde e tomar a vacina. "Já vacinei! Inclusive hoje mesmo, cancelei outro compromisso meu para ir lá me vacinar porque o pessoal tava pegando tanto no pé que falei: 'Cara, vou cancelar os compromissos, jogo para a semana que vem e vou lá!'", afirmou.