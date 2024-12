Polêmica? Matuê quebra camarim após show e viraliza nas redes sociais; veja

O rapper Matuê viralizou e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após aparecer quebrando um camarim no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O vídeo, publicado pelo perfil Poponze, mostra o artista dando uma "voadora" em uma divisória do camarim e, em seguida, chutando objetos enquanto amigos dele gritam e jogam itens pelo espaço.

Apesar das imagens mostrarem claramente que tudo não passou de uma brincadeira e um momento de descontração entre amigos, uma Central de Fãs do artista se manifestou em resposta à postagem do Poponze no X (antigo Twitter). Segundo os fãs, Matuê era o proprietário do evento e do camarim, e o episódio não passava de uma "brincadeira para celebrar um ano de sucesso". Um membro da equipe do rapper também explicou que a situação foi uma comemoração após um ano repleto de trabalho e conquistas.

Apesar das explicações, o comportamento do rapper dividiu opiniões nas redes sociais. Uma usuária comentou que, independentemente de ser ou não o dono do camarim, a atitude foi infantil. Outra internauta criticou o impacto que a confusão teria sobre os trabalhadores da limpeza: “Isso só vai dar mais trabalho para a equipe de limpeza, e em pleno fim de ano. Mas gente sem noção é assim mesmo”.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com