Pétala volta para casa após ‘A Fazenda’, mas não é reconhecida pelo filho: ‘Está assustado’

A influenciadora digital Pétala Barreiros, depois da polêmica desistência de “A Fazenda”, voltou para casa, mas foi surpreendida pela reação de um de seus filhos, na madrugada de ontem (6). Emocionada para reencontrar os pequenos, a ex-peoa não foi reconhecida por um deles, o que a deixou desesperada. O momento foi transmitido ao vivo.

Veja:

A mãe da influenciadora, dona Nice, até tenta consolar a filha após ela perceber que seu filho estava fugindo. “Sua mãe chegou, filho! Ele está assustado, filha. Filha, ele está assustado! Pétala, ele está assustado. Filha, calma! Abraça a mamãe filho. Ele está assustado!”, diz ela.

Pétala desistiu do reality na última segunda-feira (5), acompanhando decisão da aliada, Deolane Bezerra, que saiu do programa no domingo (4). Ela estavam confinadas há cerca de três meses. A família de Barreiros chegou a ameaçar a Record com uma notificação extrajudicial contra a emissora para liberar a influencer.