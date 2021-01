Péricles encanta internautas com foto antiga com o filho: 'Quanta saudade'

O cantor Péricles, de 51 anos, publicou uma foto de quase trinta anos atrás no seu perfil no Instagram e fez a alegria de seus seguidores. Na imagem, o cantor aparece segurando o primogênito, o também músico Lucas Morato, no colo. "Ah, quanta saudade! Eu e meu pequeno, Lucas Morato!", escreveu o artista na legenda. "Te amo pai! Orgulho imenso de você!", comentou o rapaz. Os internautas amaram a publicação. "Que registro!", "uma foto direto do túnel do tempo!", "show!" e "o tempo voa" foram alguns elogios deixados pelos fãs de Péricles na rede social.

Péricles também é pai de Maria Helena, de quase um ano. A menina é filha do cantor com a empresária Lidiane Faria. Quando a bebê nasceu, em fevereiro do ano passado, o sambista escreveu um texto na rede social, no qual se declarou para a pequena. "Que nossos dias sejam de pura alegria, ensinamentos e perseverança. Eu não vou largar da sua mão nunca. Estarei sempre junto de você, pois quero muito que a alegria que você nos dá te abrace também. Te amo, Maricota! Há uma semana minha vida mudou, pra muito melhor. Glória a Deus por tudo", postou, na ocasião.