'Perdi para a maldade do mundo', lamenta mãe de MC Kevin após um mês sem o filho

A morte de MC Kevin, após cair do quinto andar de um prédio no Rio de Janeiro, completa um mês hoje (16). Valquiria Nascimento, a mãe do cantor, se pronunciou para manifestar a falta e a tristeza que sente do filho. Com informações do UOL.

"É, filho, só tem 30 dias que você foi embora e como aprendi com a sua partida. Como aprendi quanto amor não sabia que existia por você, mas também quanta falsidade, ganância, ambição, quanta coisa ruim. E quem te conhece sabe que nada disso importava para você, como não importa para mim", escreveu Valquiria em uma postagem de Kevin publicada no story de seu Instagram.

Ela lamentou a perda e fez uma declaração: “Hoje eu sinto uma dor, mas uma dor por ter perdido você para a maldade do mundo. Filho, quero que você saiba que o meu amor por você vai ser até o último dia da minha vida. Eu te amo até depois do fim", assegurou. Em seguida, compartilhou fotos antigas do MC, de quando ele era criança e adolescente.

(Reprodução: Instagram)

"Meu menino, para sempre você vai ser meu filho", garantiu. E, por fim, desabafou: "Os 30 piores dias da minha vida".