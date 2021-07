'Pequeno campeão’, diz Kyra Gracie ao postar foto com o filho caçula em hospital

Nesta quinta-feira (8), o pequeno Rayan, o filho mais novo do ator Malvino Salvador e da lutadora de jiu-jitsu Kyra Gracie, completou seis meses de idade. O bebê está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) desde a última segunda-feira para tratar uma bronquiolite. Para homenagear o filho, Kyra postou uma foto com ele no hospital. As informações são do UOL.

Pelo seu Instagram, ela disse: “Hoje meu pequeno campeão completa seis meses. Dessa vez estamos comemorando dentro do CTI cada melhora do quadro. Assim vamos em um passo de cada vez. São dias difíceis com coração apertado demais, mas ele já está melhorando”. Também agradeceu as mensagens e orações que tem recebido.

“É muito, muito bom receber esse carinho e orações de vocês. Meu coração enche de alegria e de força a cada uma que eu recebo, agradeço por isso. Seguimos com a energia positiva e sempre confiando em Deus”, declarou.

Na última atualização sobre o estado de saúde de Rayan, na terça-feira (6), foi informado que ele estava bem, mas ainda precisava de cuidados como oxigênio.

(Maiza Santos, estagiária sob a supervisão do jornalista Felipe Saraiva)