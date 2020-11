PC Siqueira é detonado por reaparecer em canal do Youtube após acusações de pedofilia

PC Siqueira retomou ao Youtube na última terça-feira (24), cinco meses após ter apagado seu canal da plataforma digital. O retorno teve uma repercussão negativa por parte dos seguidores, porque o produtor de conteúdo está envolvido em um caso de pedofilia, e segue a vida normalmente apesar das graves acusações.

No vídeo, o youtuber apareceu lendo e fazendo comentários de notícias ao redor do mundo ao longo de oitos minutos. Internautas criticam nas redes sociais uma suposta impunidade das autoridades, e o nome ‘PC Siqueira” está entre um dos assuntos mais comentados no momento no Twitter.

Ele é investigado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, após um perfil no Twitter ter compartilhado uma conversa em que uma voz atribuída ao youtuber afirma ter recebido fotos de uma criança de seis anos de idade nua. As fotos teriam sido enviadas pela mãe da menina. O crime seria configurado como pornografia infantil.

Na época do ocorrido, PC publicou apenas um texto nas redes sociais citando "articulação criminosa" para tentar acusá-lo de "algo terrível, que jamais cometi ou cometeria".

Confira a repercussão abaixo:

pc siqueira voltou a fazer vídeo como se nada tivesse acontecido mano ta bizarro demais — pathetic (@regessi_) November 25, 2020

PC Siqueira é o maior exemplo do privilégio do homem branco — És tu, Capitu? (@pamsaantana) November 25, 2020

Me recuso a acreditar q o pc siqueira voltou com o canal, nojo desse fdp — Milena 🦄 (@dutmilena) November 25, 2020

PC Siqueira volta a ter canal no youtube.



Apenas duas observações:

1) Pais cuidem dos seus filhos, policiem o que ele vêem nas redes sociais;

2) No Brasil o crime compensa e é incentivado. — F R A N K (@FrankCastle2009) November 25, 2020

pc siqueira foi de "nerd que apanha" pra "a lei obriga que você more há pelo menos 2 km de distância de uma escola" pic.twitter.com/pQNloLbPCd — Santino (@SantinoTalvez) November 25, 2020