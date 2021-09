Patricia Pillar critica Neymar e jogador rebate: ‘Tenho que parar de fazer gol agora’

Patricia Pillar usou seu Twitter na última quinta-feira (9) para tecer críticas a Neymar, jogador da seleção brasileira de futebol. Os comentários da atriz vieram após o atleta falar em entrevista que deseja ser o maior assistente com a camisa da seleção e "Se tudo caminhar bem, passar o Pelé". A polêmica voltou para os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira (13), quando o integrante do PSG resolveu responder a artista.

"Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável", escreveu ela em dois tweets publicados.

"Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora", rebateu o jogador.