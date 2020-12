Patricia Cardoso publica primeira foto da filha com Marcelo Adnet

Nasceu Alice, filha de Marcelo Adnet com Patricia Cardoso. A mamãe publicou a primeira foto da filha no Instagram, logo depois de nascer, recebendo o carinho do pai. "Eu amo demais vocês", foi como Patricia legendou a foto."Alice nasceu, puro amor, estamos ótimas", escreveu Patricia em outra foto.

Mais cedo, Adnet postou um stories com um 'carimbo' do pezinho de Alice em seu braço.Adnet, de 39 anos, disse na quinta-feira (3), em entrevista a Patrícia Kogut, que planejava tirar férias após o nascimento da pequena.

"Acho que o melhor que posso fazer é estar disponível. Então, vou tirar um mês de férias para estar junto cem por cento no início. E, claro, aprendi o básico. A botar para arrotar, a trocar uma fralda", citou ele.O comediante também está ansioso para ver a filha crescer. "Penso que primeiro eu posso mostrar algumas coisas do mundo para ela, mas depois eu quero é que ela me mostre", comentou.

Na segunda-feira, 7, foi a vez de Marcelo Adnet postar seu primeiro clique ao lado da filha. Sorridente, ele posou ao lado da pequena, que só tinha olhos para o papai na hora do clique.

O humorista também compartilhou outro registro, desta vez da mulher, Patricia Cardoso, momentos após dar à luz a menina, as duas chorando logo depois do parto.

Adnet e Patrícia estão juntos desde junho de 2017. Este foi o primeiro relacionamento do humorista após o término do casamento com Dani Calabresa.