Participante de reality processa emissora e envolve até Marcos Mion: ‘B#sta’

O programa “Ídolos”, da Record Tv, é um dos maiores colecionadores de cenas hilárias e divertidas da televisão. No entanto, com o decorrer do tempo, várias situações negativas sobre os bastidores do reality vieram à tona. Na última quarta-feira (27), um dos participantes expôs que a produção escolheu a dedo um candidato para que ele fosse ridicularizado no palco da atração, em 2012. As informações são do Tv Foco.

Uma internauta relatou, no Twitter, o que aconteceu por trás da famosa apresentação de Thyago Delfino, lembrada por várias pessoas. O competidor é alvo de bullying e ofensas na Web por causa de sua participação no programa, já que o canto dele virou motivo de meme e piadas, até mesmo para os jurados.

Na época, o jovem cantou a música “Pra Você”, de Paula Fernandes, e “Ain’t No Other Man”, de Christina Aguilera. Ele ficou extremamente irritado após Fafá de Belém ter uma crise de riso com o teste dele e ainda chamou todos os jurados de “merdas”.

Thyago Delfino processou a emissora por veicular as imagens de sua humilhação no programa. Ele pede R$ 50 mil de indenização, além da exclusão dos vídeos de sua participação. Apesar do caso ainda não ter sido julgado, o rapaz conseguiu uma liminar para apagar os vídeos.

(Reprodução: Divulgação)

“Eu participei do ‘Ídolos’ em 2012 e é uma bosta, gente. É um descaso completo. Eu estava na fila junto com aquele cara o Tiago Delfino (vira e mexe aparece vídeo dele e o pessoal zoando). Passaram ele em todas as fases, o menino ficou mó feliz, só pra poder ridicularizarem ele na TV”, escreveu.

Ela também fez críticas a Mion, que era repórter da atração: “Ainda tive que aguentar o Marcos Mion na fila embaixo de sol quente", disparou, arrancando risadas dos internautas.