Participante da 'Ilha Record' previu fim do casamento de Pyong Lee após aproximação com Antonela

Pyong e Sammy Lee se separaram após a divulgação de imagens de intimidade entre o hipnólogo e a ex-BBB Antonela Avellaneda no reality "Ilha Record". No episódio da última sexta-feira (20), Nanah Damasceno anteviu o fim do relacionamento ao notar a aproximação entre Pyong e Antonela.

"Cara, a Antonela, para mim, hoje eu não sei mais quem ela é. Tenho uma dúvida dentro de mim se ela é uma pessoa totalmente falsa" começou Nanah em conversa com Lucas Selfie, que concordou. "Sim, ela é! Só que ela é má, ruim mesmo, pessoa ruim".

"Vou te falar uma coisa, ela vai fod** com o casamento do menino, ela vai fod** com o casamento dele", declarou a cantora. Como Nanah previu, Sammy Lee anunciou o fim do casamento com Pyong há um mês, após serem divulgadas imagens do reality, que sugeriam uma suposta traição do ex-'BBB20' com Antonela.

Em entrevista a Hugo Gloss, a modelo argentina afirmou que o flerte com o hipnólogo foi uma estratégia de jogo sugerida por seu marido. "Percebi que a estratégia poderia dar mais certo que as outras, então para mim é um jogo. Tudo o que aconteceu no reality, independente das provas, alianças, votações, tudo para mim foi parte de uma grande estratégia que montei aqui fora, antes de entrar na Ilha Record", disse.