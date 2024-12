Paris Jackson, filha de Michael Jackson, anuncia noivado e preocupa família; entenda

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, anunciou seu noivado com o produtor Justin Long. Ao jornal Daily Mail, uma pessoa próxima à família revelou que o avanço rápido da relação dos dois tem causado preocupação entre os familiares da herdeira do Rei do Pop.

A preocupação da família está relacionada com a fortuna que a cantora de 26 anos herdou do pai. A parte de Paris na fortuna milionária está estimada em 100 milhões de dólares (mais de R$ 600 milhões na cotação atual).

“Os Jackson estão supercautelosos com esse relacionamento, e eles têm todo o direito de estar. Não é segredo que Paris tem uma herança enorme”, pontuou uma fonte ao site.