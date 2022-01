Papa Francisco critica quem substitui filhos por cães e gatos: 'Egoísmo'

Um discurso polêmico do papa Francisco está repercutindo na Web. Nesta quarta-feira (5), o pontífice elogiou a paternidade e a adoção, em seu discurso na audiência geral no Vaticano. No entanto, lamentou que os animais de estimação às vezes tomem o lugar dos filhos de muitas pessoas. As informações são da Folha.

"Hoje vemos uma forma de egoísmo. Vemos que alguns não querem ter filhos. Às vezes têm um só e param por aí, mas têm cães e gatos que ocupam esse lugar", afirmou o religioso em sua primeira audiência geral do ano. "Isso pode fazer as pessoas rirem, mas é a realidade", declara.

Francisco também fez um apelo às instituições que lidam com questões burocráticas de adoção e pediu que facilitem os processos. Segundo ele, isso iria tornar realidade o sonho das crianças que precisam de uma família e o dos casais que desejam acolhê-las.

"A negação da paternidade e da maternidade nos diminui, tira nossa humanidade, a civilização envelhece", disse.

O papa também voltou a criticar o chamado "inverno demográfico" e a "dramática queda na taxa de natalidade" registrada em muitos países ocidentais. Ele convidou as pessoas a terem filhos ou a adotá-los.

"Ter um filho é sempre um risco, seja natural ou adotado. Mas mais arriscado é não ter. Mais arriscado é negar a paternidade, negar a maternidade, seja ela real ou espiritual", destacou Francisco.