Papa Francisco diz que pecados sexuais 'não são tão graves'; entenda

O papa Francisco gerou uma polêmica na última segunda-feira (6), ao falar sobre “pecados”. Durante sua viagem de retorno à Itália, o líder da Igreja Católica disse aos repórteres que “os pecados da carne não são os mais graves”, a respeito do sexo fora do casamento. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

De acordo com o pontífice, a luxúria não é o pior dos sete pecados capitais. Há pecados piores, como orgulho e ódio, que ele considera os mais graves.

Segundo a Agência Reuters, essa classificação feita pelo papa sobre os piores pecados aconteceu devido à renúncia de um dos arcebispo de Paris, acusado de se envolver com uma mulher no início deste mês.