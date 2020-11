Paolla Oliveira encanta seguidores ao posar com gatinho no colo: 'Vontade de colocar no bolso'

Paolla Oliveira explodiu o “fofurometro” dos seguidores no Instagram ao postar uma foto agarrada em um gatinho na tarde desta quarta-feira (4).

Na legenda da publicação, a atriz confessou a vontade de ficar com o filhote, chamado Gray.

"Esse é o Gray... Vontade de colocar no bolso e levar pra minha casa escondido Vai dizer que tb não ficou com vontade de adotar um bichinho?", questionou Paolla, que é madrinha do Au Family e militante da causa animal.

LEIA MAIS: PAOLLA OLIVEIRA ABRE ESPAÇO NA AGENDA DE TRABALHO PARA CONHECER O ABRIGO AU FAMILY

Em outubro, Paolla esteve em Belém a trabalho, e aproveitou a estadia na cidade, para conhecer mais de perto o trabalho feito por uma entidade da qual é madrinha, o abrigo Au Family.

Ainda este ano, a atriz doou cinco, das dez toneladas de ração arrecadadas em um evento promovido por um fabricante de alimentos para cães e gatos, como parte do Dia da AdoCão, ao abrigo em Belém.

Paolla também é madrinha da ONG Paraíso dos Focinhos, no Rio, e faz parte de uma rede que tem outras atrizes engajadas na luta pelos animais, como Paula Burlamaqui, Betty Gofman e Heloísa Périssé. O abrigo Au Family existe há seis anos e faz um trabalho de adoção e proteção de cães e gatos abandonados na Região Metropolitana de Belém. Atualmente, o espaço acolhe quase 600 animais.