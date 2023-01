Paolla Oliveira desabafa após comentários sobre suposta gravidez: 'Acharam que eu tava de barriga?'

Em sua conta do Instagram, a atriz Paolla Oliveira (40) desabafou sobre comentários a respeito de seu corpo. A atriz publicou um vídeo em sua conta do Instagram, onde participa de um ensaio na quadra da Grande Rio, escola de samba onde é rainha de bateria. Nos comentários, internautas questionaram se a atriz estaria grávida, por conta do volume de sua barriga.

Também em sua conta do Instagram, a atriz gravou um novo vídeo, onde fala sobre os comentários que foram feitos em seu primeiro vídeo. Na publicação, ela desabafa sobre a situação e afirma não estar grávida. Veja o desabafo da atriz:

“Fiz um vídeo lindo para vocês, e estava dando uma olhada hoje nos comentários, e tava aqui vendo vocês falarem sobre um tema que vocês amam: bebê. Meu Deus, como amam esse tema. E eu estava aqui me divertindo com todos os comentários, porque, na verdade, são muito carinhosos”, iniciou a atriz.

Entretanto, Paolla afirma que refletiu sobre o caso e declarou que tais comentários poderiam ser perigosos. “Mas, no meio da diversão, eu estava aqui pensando que isso é, na verdade, um papo muito sério. Isso pode ser um gatilho para muitas mulheres, já que a gente ainda é tão 'noiada' com o corpo, e fomos ensinadas a nos preocupar com essa coisa da aparência”, completa.

“Vocês acharam que eu estava de barriga? Quer saber, com barriga ou sem barriga eu estava me achando linda, é isso que importa. E vem cá, gente, nem toda barriga é de bebê, não. Mas o que eu queria falar é que a gente tem que se cuidar, sim, isso faz parte, mas, principalmente, pra gente se sentir saudável, bem e linda. E não ficar linda”, continua Paolla.

Ela chamou a atenção para os comentários sobre os corpos alheios e finalizou seu vídeo agradecendo os elogios. “E o que eu quero para o meu Carnaval é ter disposição, ter animação. E fica um alerta aqui, falar do corpo do outro é uma coisa bem séria. Então, vamos tentar não fazer isso? E, para finalizar, eu queria mandar um beijo para todos vocês, agradecer os elogios. E dizer que: uma mulher com corpo real somos todas nós”, termina.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)