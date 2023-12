Pais de Larissa Manoela não foram convidados para o casamento da filha, diz advogado

Pais de Larissa Manoela, Silvana Taques e Gilberto Elias, souberam do casamento da filha pelas redes sociais. A informação foi dada ao gshow pelo advogado dos pais, Evaristo Martins de Azevedo. Larissa oficializou a união com André Luiz Frambach no último domingo, 17.

O advogado de Silvana e Gilberto disse que eles não foram convidados para a celebração privada na mansão de Larissa. “Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse”, falou Evaristo.

Silvana e Gilberto não foram informados previamente e tomaram conhecimento após a divulgação das fotos, nesta segunda-feira, 18.

A celebração foi feita após um ano de noivado, na exata data em que André pediu a mão de Larissa em casamento. Em cerimônia intimista, o casal trocou alianças de ouro 18k cravejadas com diamantes brancos (aliança dela) e pretos (aliança dele), segundo a designer de joias Ana Paula Bottecchia.

Em agosto deste ano, em entrevista ao Fantástico, Larissa expôs a relação desgastada com os pais após decidir gerenciar a própria carreira. A artista revelou que abriu mão do patrimônio construído em 18 anos de trabalho.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)