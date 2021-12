Pai de Sarah Poncio de despede de Josué: 'Que dor insuportável'

O pai de Sarah Poncio, o pastor Márcio Poncio, usou seu Instagram na manhã desta terça-feira (14) para se despedir do filho adotivo da influenciadora, que agora irá voltar para a sua família biológica. Em uma série de fotos, onde o menino aparece arrumado e com várias malas, aparentemente indo embora, o avô relata a dor de ‘perder’ um neto.

“Vai meu amor e cumpra o seu propósito, te demos amor, carinho e proteção mas sem esquecer que representa um amor maior, o amor e o cuidado do Pai na sua vidinha. Que Ele agora decida sobre o O seu Destino que Ele te abençoe te dê paz prosperidade saúde e te conduza no caminho Dele onde nos encontraremos em breve. Eu te amo meu netinho vou te amar para sempre", disse ele na primeira foto.

"Que o senhor te abençoe e te guarde que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre sua vida, que o Senhor te abençoe e dê a Paz. Que dor insuportável, mais um neto que perco mesmo obtido vivo. Eu te amo meu filho eu te amo com todas as minhas opções", finaliza, confira:

(Reprodução / Instagram)

Sarah Poncio perdeu a guarda de Josué, de 2 anos, após iniciar o processo de adoção no início de 2020. Os trâmites foram interrompidos devido a mãe biológica da criança solicitar a guarda antes da conclusão oficial.