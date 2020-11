Pai de Neymar é internado após diagnóstico de covid-19

Neymar da Silva Santos, de 55 anos, precisou ser internado em um hospital particular, em São Paulo, para realizar uma bateria de exames após um diagnóstico positivo para a covid-19. O pai do jogador Neymar testou positivo para a doença no início de setembro.

De acordo com a assessoria de Neymar Jr., o empresário não teve complicações sérias por conta da doença. “Estamos aguardando uma nota oficial no Sírio sobre o estado de saúde dele. Estão dando notícias que não existem. Ele não está com complicações, está bem. Só está no hospital fazendo exames”, informou por meio de nota.