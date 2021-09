Pabllo Vittar conta que apresentou o brega para Lady Gaga

Após o lançamento de 'Dawn of Chromatica', álbum de remixes da Lady Gaga divulgado nesta sexta-feira (03), a cantora brasileira Pabllo Vittar falou sobre como surgiu o convite para participar da faixa 'Fun Tonight'. As informações são do G1 Pop & Arte.

"Eu tenho que agradecer os Vittarlovers porque se eu tô no álbum de remixes da Gaga é porque eles que ficaram chamando atenção do Blood, que é o produtor do Chromatica. Rapidamente, eu recebi uma mensagem dele e tinha essa faixa a ser trabalhada". Ouça:

A drag queen revelou que teve muita liberdade para deixar a música no estilo mais brasileiro, com base de arrocha e forró. A faixa foi feita em várias versões, umas mais eletrônicas e outras com a pegada sanfoneira que Pabllo vem abordando nos seus últimos trabalhos. "Eu queria quebrar essa bolha, mostrar que a gente é muito plural, que tem muita coisa legal, o forró, o arrocha, o calypso, o brega”, declarou ela.

O quinteto de produtores do álbum 'Batidão Tropical', que também foi o responsável pelo remix de 'Fun Tonight', revelou que foi enviado um texto explicando as influências da música. "Era algo do tipo: olha, aqui está o remix que eu fiz com os meninos, que mostra tudo o que eu sou. É extremamente influenciado por música brasileira e aquilo em que eu acredito. É uma coisa muito maior do que eu, é uma das minhas grandes influências", comentou Gorky, integrante da Brabo Music.

Após cinco dias de espera, a resposta veio. "O remix tá incrível, mas a gente sente falta de mais Pabllo". O feedback fez os produtores colocarem mais vocais da cantora brasileira, o que resultou a versão final.

Além de Pabllo Vittar, 'Dawn of Chromatica' conta com nomes renomados da música internacional como Ariana Grande, o grupo de k-pop Blackpink, Elton John e outros. Ouça o remix a seguir.