Oscar Magrini fala sobre quarto 'do pó e do c*'

Oscar Magrini contou uma história inusitada sobre o início de sua carreira.

Em conversa com Maria Zilda Bethlem, ele afirmou que ao ser apresentado à atriz Cleyde Yáconis, ela lhe disse que, para entrar na Rede Globo, o ator teria que passar por um 'quartinho'.

Segundo Magrini, o diálogo teria sido assim:

– Para entrar, você precisa participar do quartinho do PC.

– Quem é PC?

– É o quartinho do pó e do cu. Você cheira?

– Não.

– Você dá o cu?

– Não.

– Então não vai entrar.

Maria Zilda riu e concordou. Magrini contou que só foi trabalhar com Cleyde em 1992 e a lembrou da conversa, que aconteceu em 1988.