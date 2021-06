Tratando infecção urinária, Orlando Drummond apresenta quadro estável de saúde

O quadro de saúde de Orlando Drummond, de 101 anos, que está internado em um hospital carioca há um mês cuidando de uma infecção urinária, é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta. As informações foram repassadas por Orlando Lima Cardoso, filho do ator, nesta terça-feira (1), à revista Quem.

"A gente vinha tratando em casa uma infecção urinária dele. Após dez dias de antibiótico, ele melhorou, mas, dias depois, a infecção voltou mais forte. Aí, resolvemos interná-lo", contou Orlando.

De acordo com o filho do artista, Drummond esteve em unidade semi-intensiva até a semana passada, quando foi para um quarto e ficou em repouso. A infecção do artista tem sido tratada com o uso de um antibiótico que é muito agressivo.

"Mesmo assim, ele apresenta uma pontinha de febre, num momento ou outro. Infelizmente, os médicos informam que não há muito o que possa ser feito por ele. Já começam a falar em cuidados paliativos, de modo a evitar dor e desconforto. Por aqui, a família não se entrega porque em outras oportunidades ele surpreendeu e superou dificuldades", disse.