Novo episódio 'Égua do Babado!' traz Joelma, Lívia Andrade e Manu Batidão

O podcast 'Égua do Babado!' traz as mais recentes notícias sobre a vida dos famosos que bombaram nesta semana. Será que Joelma está namorando de verdade ou o novo affair seria uma jogada de marketing? Os fãs estão especulando o possível namoro da estrela paraense.

A modelo fitness Graciane Barbosa revelou que já ficou sem graça em um ensaio nu que realizou no passado.

Outra fofoca é a nova polêmica da modelo e influenciadora digital Lívia Andrade, que acompanhou o namorado Marcos Araújo, no exame de DNA do filho com Pétala Barreiros, com muitos seguranças. E, para finalizar, a polêmica de Manu Batidão que pretende processar um influenciador por ataques que sofreu na internet, por supostamente não ter ajudado um ex-funcionário.