Neymar exibe helicóptero com suas iniciais em rede social

Neymar, jogador do Paris Saint-Germain, posou em frente a um helicóptero com suas iniciais gravadas na cauda. Sem legenda, o atleta, que recentemente apareceu com tranças loiras nos cabelos, mas logo depois voltou ao seu antigo visual, colocou a sugestiva música de L7nnon e MC Maneirinho, “Vivendo no Auge”.

O registro tirado nos jardins de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foi publicado em seu Instagram Stories e foi o suficiente para agitar a web. “Meu Deus, o helicóptero do Neymar é surreal”, declarou uma internauta.

“Neymar postando foto com o helicóptero dele é igual a gente postando foto com o Celta do lado”, divertiu-se outro seguidor, citado um carro popular. “Até o helicóptero do Neymar é lindo”, elogiou uma fã. “Tem noção do que é o cara ter um helicóptero com as iniciais dele?”, questionou mais um.

A aeronave, com capacidade para 10 passageiros, é do modelo BK-117 D2 da Airbus e foi comprada pelo jogador por cerca de R$ 50 milhões. Com bancos de couro com o símbolo do Batman, super-herói preferido de Neymar, a aeronave tem autorização para operar em voos privados, mas não como táxi aéreo.