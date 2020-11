Neguinho da Beija-Flor é internado com covid-19 no Rio

Neguinho da Beija-Flor foi internado na última quinta-feira (26) com a covid-19 em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. O filho do sambista, Jr. Beija-Flor, usou as redes sociais para comunicar os fãs sobre o estado de saúde do pai.

"Não é nada grave. É mais pelo quadro de desidratação. Vai ficar dois dias internados no máximo. Daqui a pouco ele está aí", explicou Jr., nos stories do Instagram.

Ele ainda usou o espaço para agradecer o apoio que a família anda recebendo e, tranquilizou os seguidores sobre a saúde do sambista. "Quando eu escrevo, cada um interpreta de uma forma. Mas vai ficar tudo bem graças a Deus", disse.

Jr. postou um video da manhã de hoje (27) com o Neguinho dizendo que está tudo bem. O sambista aparece no leito do hospital sorrindo.

De acordo com informações da TV Globo, a previsão da família é que o cantor recebe alta amanhã (28).