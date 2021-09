VÍDEO: Nego do Borel se assusta ao ver parte íntima de Erasmo

Nego do Borel foi um dos assuntos mais comentados na internet após não conseguir esconder a cara de espanto ao ver a parte íntima de Erasmo Viana, no reality “A Fazenda”.Tudo aconteceu quando o funkeiro estava conversando com o outro peão no banheiro, no momento que o influencer tomava banho. As informações são do Metrópoles.

Erasmo estava de sunga e lavava as partes íntimas. Em determinado momento, ele mexeu na sunga para se ensaboar e isso instigou Borel a olhar para baixo. Os olhos arregalados entregaram o susto e virou piada na internet.

Os internautas repercutiram a cena e até já estão pensando em um nome para o “ship”. “Eu assim olhando as nudes do Erasmo”, disse um internauta. “Nego do Borel manjando a r*** do Erasmo”, comentou outro. “Te entendo Nego do Borel, até eu fiquei assim”, disparou uma seguidora.