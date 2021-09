Nego do Borel é indiciado por lesão corporal e pode deixar 'A Fazenda'

A acusações de Duda Reis a ex-noiva de Nego do Borel resultaram no indiciamento do cantor por lesão corporal pela Lei Maria da Penha. A delegada responsável acatou apenas pelo crime de lesão corporal. Ela não considerou as outras acusações de Duda como estupro de vulnerável, violência doméstica, injúria e ameaça. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

“Com relação aos demais fatos citados pela vítima neste procedimento, por ora, não vislumbro elementos suficientes para determinar o indiciamento do investigado, sem prejuízo de entendimento diverso por parte do Ministério Público”, disse a policial.

O caso será remetido ao Ministério Público que decidirá se denuncia o famoso pelo crime, ou não. A defesa de Nego pediu um prazo de 90 dias para que o artista possa prestar esclarecimentos sobre o indiciamento para a delegada responsável. No pedido, os advogados alegam que o cantor está confinado em "A Fazenda 13".

Ainda não houve resposta à solicitação dos advogados de defesa. Caso a delegada não conceda o prazo, Nego será intimado no confinamento e, provavelmente, deixará o reality.