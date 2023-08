Natália Sarraff, filha de Joelma abre o jogo sobre internação da mãe: 'Está curada'

Natália Sarraff, filha da cantora Joelma, apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs da mãe sobre a notícia de que a artista foi internada. Joelma está no hospital para realizar exames, mas seu estado de saúde é bom. Natália contou que o diagnóstico de sinusite bacteriana foi dado há algumas semanas e a cantora já se curou com o tratamento.

“Só para deixar a galera tranquilizada. A chefa estava com sinusite bacteriana há três ou quatro semanas. Foi a primeira vez que ela ficou no hospital, internada, mas graças a Deus está curada. Ela saiu do hospital daquela vez bem da sinusite. Agora, ela está sim recebendo todos os cuidados para fazer todos os exames, tirar todas as dúvidas, mas está bem. Já estava até pulando, pedindo corda para pular. Ela está bem”, declarou.

"Vocês lembram que eu falei que estava todo mundo gripado? Foi depois do São João, todo mundo gripou e ela gripou também e pegou a sinusite. Mas graças a Deus já foi curada, foi tratado, a bactéria não tem mais. Agora é outros cuidados. Já já ela aparece aí”, acrescentou.