Nasce primeira filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin

O apresentador do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil, Tiago Leifert, usou as redes sociais para comunicar o nascimento da primeira filha dele, Lua. A criança é filha de Daiana Garbin, com quem o jornalista é casado.

"Lua nasceu! Obrigado pelo carinho! Mamãe e Lua estão ótimas!", escreveu ao lado de uma foto do casal em que Daiana ainda estava gestante.

O casal comunicou a gravidez logo após o fim da edição histórica do BBB 20, período em que o casal permaneceu confinado no Rio de Janeiro, onde acontecia a gravação do reality.

Entre os famosos que parabenizaram o jornalista no Instagram estão Ana Furtado, Boninho, Iza, Alok, Fernanda Gentil e alguns participantes da edição, como Thelma, Manu Gavassi, Ivy Moraes e Marcela Mc Gowan.