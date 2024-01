Nasce Jorge, filho de Ary Mirelle e João Gomes: 'Nosso guerreiro'

Em publicação junta, Ary Mirelle e João Gomes anunciaram o nascimento do primeiro filho, na noite desta terça-feira (16). "Seja bem-vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", legendava a publicação que acompanhavam um álbum.

Na última segunda-feira (15), a influenciadora completou noves meses de gestação. Nas imagens, o casal mostrou uma cena do parto, do rostinho do bebê e de um carinho que ele recebeu.

Ary Mirelle e João Gomes estão juntos desde dezembro de 2022. Em junho de 2023, eles anunciaram a gravidez.

Em novembro do ano passado, a influenciadora precisou passar por uma cirurgia. Ela realizou uma cerclagem uterina, para evitar o parto prematuro. O procedimento é uma sutura no colo do útero na porção vaginal.