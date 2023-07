João Gomes confessa que não ingere mais bebidas alcoólicas por cuidados com a voz

No último final de semana, João Gomes surpreendeu ao falar que parou de ingerir bebidas alcoólicas após conselho de Ivete Sangalo. No próximo dia 31, ele completa 21 anos, e tomou a decisão de cuidar da sua voz e dar mais longevidade a sua carreira.

O paraense Vinícius Araújo, conhecido como Vini Fono, é referência nacional no setor musical, ela atende diversos artistas e além disso, viaja com algum deles para fazer o acompanhamento vocal. Inclusive, foi ele que preparou a voz de João Gomes para a gravação do DVD 'Ao Vivo no Sertão'. “Apesar de ser novo, ele dá um valor enorme em cuidar da voz, na gravação deste último audiovisual lançado, ele teve o acompanhamento fonoaudiológico”, relembra o profissional.

Além da voz de João Gomes, o profissional cuida ou já cuidou da saúde vocal de Vitor Fernandes, Iguinho e Lulinha, Tierry, Matheus Fernandes, Mc Danny, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, Manu Bahtidão, Rogerinho, dentre outros.

A saúde da voz está ligada diretamente nos hábitos que o cantor tem: fatores como sono, má alimentação, uso de bebidas alcoólicas, uso de cigarros entre outros afetam diretamente a saúde do cantor. O seu consumo em excesso de bebidas alcoólicas diminui o controle da voz, irrita os tecidos da laringe e aumenta a chance de um abuso vocal, isso porque o álcool ocasiona um efeito anestésico, fazendo com que o artista não perceba a voz e aumenta a força na musculatura para o canto. As bebidas destiladas prejudicam mais agressivamente a saúde vocal, pois agridem mais os tecidos e causam ressecamento de todo o trato vocal. Além de que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas aumenta o risco de desenvolver câncer de boca, pregas vocais e esôfago”, pontua Vini Fono.

VEJA MAIS

“Fico muito feliz dos artistas do segmento do piseiro estarem cada vez mais se destacando não só na música, mas na voz. Dão um valor enorme no cuidado com a voz e são referências para outros cantores cuidarem do seu instrumento de trabalho. O Iguinho e Lulinha no São João tiveram a maior agenda de shows, com 52 apresentações e estava com o fonoaudiólogo ao lado. Vitor Fernandes, o precursor do piseiro, posta muito e divulga o cuidado com a voz, fazendo aquecimento e sem falar no enorme potencial e qualidade de voz que ele tem. Nós fizemos o festival Expocrato e ele dentre vários artistas que se apresentaram foi o mais elogiado pelo público nas redes sociais em relação a voz”, acrescenta.

A voz é o instrumento profissional dos músicos, preocupação em estar sempre bem e encontrar a sua potencialidade, faz com que o cantor se destaque dos demais. Vini Fono pontua que dentre esses artistas citados, ele percebe que o consumo de bebida alcoólica por todos eles reduziu muito, justamente por essa preocupação e manter uma carreira longa.