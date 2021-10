‘Não preciso roubar nada de ninguém’, responde Lucas Penteado sobre acusações de ex-sogra

O ex-BBB Lucas Penteado usou sua rede social para rebater as acusações da ex-sogra de que teria ficado com pertences da ex-namorada Júlia Franhani. O ex-BBB teria se apropriado do celular e de documentos pessoais da moça.

“O melhor recebido que eu tive até agora, desde que saí do BBB, foi esse aqui. O maluco deu dois telefones, deu boné… postei para vocês saberem que eu não preciso roubar nada de ninguém”, afirmou.

A ex-sogra denunciou que Lucas devolvesse os objetos pessoais da filha. “Devolva o telefone, os documentos e os pertences da Júlia. Isso é crime de apropriação indébita”, postou a mãe da jovem no Instagram.

“Ele roubou meu celular. Trocou as senhas de todas as minhas redes sociais para tentar me calar para eu não falar a verdade. Essa postagem dele é mentirosa, está tudo acabado depois do que ele fez comigo publicamente, depois da mentira que ele inventou”, declarou Júlia.

“Ele estava louco e eu só tentei ajudar chamando o segurança. Ele disse quando me deixou aqui que não poderia desmentir a história. Segundo ele, o advogado da Globo teria proibido ele de falar e desmentir a história, pois iria pegar muito mal para a imagem dele. Mas é mentira dele. O advogado da Globo não disse nada para ele. É invenção. Ele não quer assumir o erro e ainda me pediu pra confirmar a história à imprensa que ia ficar tudo bem no final”, falou a jovem.