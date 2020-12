Namorada ‘bonita’ de Sergio Mallandro agita web e fãs afirmam se tratar de uma ‘pegadinha’

O comediante conhecido pela famosa frase “pegadinha do Mallandro”, Sergio Mallandro, agitou as redes sociais no último sábado (25), após aparecer de nova namorada. Muitos internautas chamaram atenção para a beleza da executiva de contas carioca Danielly Borges, e julgaram ser apenas mais uma brincadeira do humorista.

No entanto, engana-se quem acredita ser uma pegadinha, pois a própria “linda dama de vermelho”, como Sergio denomina a namorada, confirmou o romance nos comentários da publicação enquanto respondia uma amiga.

“Um Feliz Natalllllll a todos, com muito gluglu Ieie!! Com a minha linda DAMA de vermelho Raaaa”, escreveu Mallandro, no Instagram.

“Só pode ser pegadinha”, afirmou um seguidor. “Poxa hoje tem pegadinha natalina do malandro”, disse outro. “Pelo jeito hj vai ter muito gluglu”, brincou um internauta.