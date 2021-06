Myrian Rios revela que está completamente surda

Myrian Rios revelou que perdeu completamente a audição por conta de uma questão genética da sua família. Ela falou sobre o problema nas suas redes sociais e logo começou a receber muitas mensagens dos fãs.

“Eu fiquei surda. Completamente surda dos dois ouvidos. Eu não ouço passarinho cantando, não ouço o barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu ouço a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo. Eu não ouço meus filhos me chamando, cachorro latindo. Só se falar muito pertinho do meu ouvido. Dentro do meu ouvido eu ouço. Isso aconteceu assim. Há muitos anos eu fui perdendo a minha audição. É uma genética da minha família, da parte da materna", disse Myrian.

Ela, então, falou sobre como a situação afeta o seu dia a dia: “É difícil, né, porque eu sou atriz, tenho que escutar: ‘Oi, atenção, gravando’. Tentei usar aparelho na época, mas não dava, não adaptou”. Ela acrescentou que fez um procedimento chamado implante coclear há 11 anos e teve uma grande melhora.

Em seguida, a atriz disse que está se tratando com um novo médico, que lhe indicou voltar a usar aparelhos. “Com as tecnologias avançadas, continuarei trabalhando normalmente”.