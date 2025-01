Músico de Thiaguinho é removido da equipe após acusações graves

Saymon Saz, violinista e colaborador de Thiaguinho, foi oficialmente afastado de suas funções na banda do cantor. Especulações sobre a decisão já estavam ocorrendo após exposed realizado pela sua ex-esposa, Christiane Moura. Porém, a decisão foi confirmada.

No fim de 2024, a mulher realizou postagens nas redes sociais contando situações descobertas por ela sobre as ações de Saymon. As denúncias do comportamento inadequado e situações comprometedoras que envolvem imagens privadas de outras mulheres, resultaram no afastamento do músico de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Christiane revelou que tanto a filha quanto a irmã do músico registraram boletins de ocorrência após descobrirem fotos comprometedoras armazenadas na nuvem do violinista.

Além disso, ela relatou em entrevistas e publicações nas redes sociais episódios de traição e invasão de privacidade. Em um desabafo, a ex-esposa revelou que Saymon registrava imagens sem consentimento, inclusive em locais públicos, como aeroportos, quando as mulheres estavam distraídas.

A mulher disse ter entrado com um pedido de divórcio e pretende processar o ex-marido por danos psicológicos, morais e exposição pública. A personal trainer envolvida também teria procurado as autoridades para relatar sua experiência. Segundo Christiane, em uma ligação recente, Saymon teria admitido arrependimento, chegando a se autodenominar "um monstro".