Mulher Melão aparece nua nas redes sociais: 'Sem filtros, sem Photoshop'; confira

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, voltou a causar alvoroço nas redes sociais. Aos 37 anos, a modelo e influencer compartilhou no domingo (26) uma série de fotos no Instagram, incluindo um clique em que aparece completamente nua sobre a borda de uma banheira. Renata fez questão de destacar que as imagens foram postadas sem qualquer tipo de edição. "Lifestyle [estilo de vida] sem filtros, sem Photoshop!", escreveu na legenda.

Além das fotos na banheira, a série inclui cliques em eventos, curtindo a noitada com amigos e outros famosos em um programa de TV. Em uma das fotos, Renata aparece com um vestido todo recortado, aparentemente sem lingerie, exibindo suas marcantes linhas de bronzeado.

Recentemente, Renata passou por um susto durante um dia de praia no Rio de Janeiro. A produtora de conteúdo adulto se afogou, mas foi rapidamente socorrida por salva-vidas que estavam no local. A influencer utilizou seu perfil no Instagram para agradecer aos profissionais que a ajudaram a sair da água. “Obrigado por terem me salvado”, escreveu Melão na legenda de uma foto em que aparece sorrindo e acenando para a câmera ao lado dos dois socorristas. Antes disso, ela havia publicado uma foto sentada na areia, aproveitando uma água de coco.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)