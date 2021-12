Mulher do DJ Alok, Romana Novais recebe famosos em lançamento de marca de roupas

A mulher do DJ Alok, Romana Novais, e sua sócia, Wanda Grandi, promoveram o lançamento da marca Rowa no fim de semana. Elas organizaram um coquetel no bairro dos Jardins em São Paulo e receberam amigos e familiares. Alok chegou acompanhado dos filhos Raika e Ravi e também tocou para os convidados.

Maria Lina, Gabriela Versiani, Vivi Wanderley, Petala Barreiros, Jade Magalhães estiveram presentes. De acordo com Romana, a marca segue a tendência Athleisure, que mistura o Atlético com Lazer. São roupas para mulheres versáteis.

É claro que os filhos do casal concentraram todas as atenções do evento. Ravi, de 1 ano e 10 meses, esbanjou estilo no colo do papai, enquanto Rayka, que acabou de completar um aninho, posou para fotos no colo da mãe. Em entrevista um pouco antes da pequena nascer, o DJ afirmou que jamais imaginou ter dois filhos que nasceram no mesmo ano. Ambos nasceram em 2020, mas Ravi em Janeiro e a caçula no dia 3 de dezembro do ano passado – uma curiosidade e tanto para a família.