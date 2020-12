Mulher de Zezé diz que ele está 'desanimado e pensativo' após morte do pai

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, usou seu Instagram na noite de ontem (08) para responder algumas perguntas dos seguidores. Ao ser questionada sobre como o cantor está lidando com a morte do pai, Seu Francisco, ela contou que ele está "desanimado e pensativo"."Ele está bem desanimado e pensativo. Nessas horas a gente avalia muita coisa, avalia pessoas, situações, valores", escreveu.

"Como perdi meu pai, sei exatamente o que ele está sentindo. Mas estou do lado dele, sempre falando coisas positivas, fazendo ele distrair um pouco. Mas já já ele volta com tudo", complementou.

O pai do sertanejo, seu Francisco, faleceu no último dia 23, aos 83 anos. Ele ficou mais de 10 dias internado em razão de um sangramento na parte baixa do intestino grosso.Ontem, a influencer revelou que a família tem planos de se reunir no natal e que o sogro "ficaria muito feliz" com isso.Ela e Zezé também mostraram o dúplex de 225 m² para o qual irão se mudar no litoral catarinense.