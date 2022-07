Mulher de Stênio Garcia se defende após ser acusada de agredir o marido: ‘Descontrolada’

A esposa de Stênio Garcia, Marilene Saade, voltou a se defender depois de ser acusada por internautas de agredir o ator. Tudo começou durante uma entrevista, quando o artista de 90 anos fala com um repórter e é bruscamente interrompido pela mulher, que lhe cobre a boca, o nariz e os olhos com uma máscara, e o retira de frente das câmeras.

Ao lado do marido, a esposa admitiu descontrole, mas disse que não foi agressiva.

"É uma imagem terrível, parece uma pessoa agressora, vem de uma pessoa maluca descontrolada, como se fosse uma mãe maluca e descontrolada tirando o filho de uma situação na marra", lamentou, em entrevista. "Mas sem bater. Ninguém bateu em ninguém. É a agressividade de você tirar uma pessoa de uma entrevista, mas não tem agressividade física nem verbal", completou.

Já Stênio reconheceu a culpa pela situação e reforçou a defesa da mulher diante das acusações.

"Eu acho que eu devia ter usado a máscara, o momento pede isso. Eu não dou muita atenção, por inconsequência, sei lá", lamentou. “Eu me descuido, deixo tudo por conta dela. E ela fica responsável. Ela talvez nem tenha estrutura para ter essa responsabilidade toda. "Eu sou uma velha criança, talvez. Nunca me agrediu, é o cuidado que ela tem", afirmou.

Casada há 24 anos com Stênio, Marilene já tinha se posicionado depois da repercussão negativa da cena. Na ocasião, explicou que agiu dessa forma porque o idoso está com um problema no coração. "Agora ele vai passar por um exame que eu nem sabia que existia, um exame que você fica monitorado por 28 dias. Nesse período o cuidado está sendo redobrado", contou.