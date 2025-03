Mulher de Daniel Alves quebra o silêncio após absolvição do ex-jogador: 'Fiel às minhas crenças'

A mulher de Daniel Alves, modelo Joana Sanz, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez desde sobre a Justiça ter anulado a condenação do ex-jogador por agressão sexual. A decisão foi proferida na manhã desta sexta-feira (28/03), revogando todas as medidas cautelares contra o atleta.

Nos stories do Instagram, Joana compartilhou um desabafo sobre as críticas e perseguições que sofreu ao longo do processo de julgamento do marido.

“Apontaram dedos, me insultaram, me ameaçaram e me perseguiram durante anos. Como se quem tivesse sido acusada fosse eu”, escreveu.

Ela também afirmou que, apesar da repercussão do caso, seguiu trabalhando e mantendo suas convicções. “Apesar de tanto dano midiático/público, sigo em pé, sem que falte trabalho para mim como tantos desejaram que acontecesse, fiel às minhas crenças e defendendo o que penso sem ser intoxicada pelos outros”, disse.

Por fim, Joana pediu que as pessoas evitem disseminar ódio na internet. “Os convido a deixar de descarregar seu ódio em pessoas que não conhecem, que se eduquem, para não ter que morder a língua que às vezes envenena. Feliz vida”, concluiu na publicação.

O casamento de Joana e Daniel Alves passou por uma separação enquanto o ex-jogador estava preso. No entanto, no início de 2024, o casal decidiu retomar a relação, após o ex-jogador obter liberdade provisória.

Entenda a decisão

A decisão de anular a condenação de Daniel Alves foi tomada de forma unânime pelos magistrados do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Segundo a Corte, as provas apresentadas no julgamento não eram suficientes para sustentar a culpa do ex-lateral da Seleção Brasileira no caso da suposta agressão sexual ocorrida em uma boate de Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022.

O Tribunal alegou que a sentença original apresentava ‘lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos, a avaliação jurídica e suas consequências’.