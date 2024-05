'Morro levou a casa', diz Michel Teló sobre situação da família no RS e pede ajuda para vítimas

Michel Teló usou as redes sociais, nesta sexta-feira (10), para falar sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. O cantor, que é de Medianeira, no Paraná, disse ter familiares no estado afetado pelas fortes chuvas e compartilhou como os parentes estão lidando com a situação.

“Está realmente muito difícil para a família. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questões de minutos. Minha prima entrou em contato agora, depois de 10 dias”, disse o artista, acrescentando que eles estavam ilhados no Vale do Taquari com um acesso dificílimo para resgate.

Em seguida, Michel convocou o público para continuar ajudando com doações. A gente está vivendo isso aqui e estamos tentando ajudar de todas as maneiras, enviando mantimentos, carretas de água, de alimento, de medicamentos, roupas. Hoje tenho show em Paulo Lopes, em Santa Catarina, e quero convidar todos para trazer suas doações", pediu o cantor.