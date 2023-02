Morre o ator Ilya São Paulo, aos 59 anos

O ator Ilya São Paulo morreu nesta terça-feira, 31, no Rio de Janeiro, aos 59 anos. Ele havia enfrentado uma longa internação hospitalar após sofrer um grave ferimento no ombro e faleceu em casa. Ilya era irmão do também ator, Irwing São Paulo, falecido de pancreatite, em 2006, e filho do cineasta Olney São Paulo, falecido em 1978.

Natural da Bahia, Ilya estreou no filme 'Riachão do Jacuipe', documentário dirigido por ele. Em 1974, dirigiu os curtas 'Memórias de um Fantoche' e 'Em Curso', além de ter atuado em 'O Amuleto de Ogum', 'A Terceira Margem do Rio', 'Policarpo Quaresma-Herói do Brasil', 'Iremos a Beirute', 'Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão', 'As Tranças de Maria', 'A Cartomante', 'Por 30 Dinheiros', 'Durvalino' e nos filmes 'Brasília18%' e 'O Amigo Invisível'.

VEJA MAIS

Ilya São Paulo entrou para a Globo em 1992, onde atuou nas novelas 'Perigosas Peruas', 'Irmãos Coragem' e 'Em Nome do Padre' e no programa 'Você Decide'. Ainda, participou de 'A Farsa', 'Ato Covarde', 'Os Maias', 'A Casa das Sete Mulheres', 'Kubanacan', 'Hoje É Dia de Maria', 'JK', 'Amazônia, de Galvez a Chico Mendes', 'Caras e Bocas' e 'Sete Pecados', entre outras.

Em 2009, ele passou para a Record, onde atuou no seriado 'A Lei e o Crime' e nas novelas 'Bela, a Feia' e 'Ribeirão do Tempo'. Em 2012, voltou para a Globo, onde atuou em 'Gabriela', 'Amor à Vida', 'Justiça', 'Deus Salve o Rei', 'Onde Nascem os Fortes'' e 'Amor de Mãe'.

Notícia

Quem deu a notícia da morte de Ilya São Paulo foi o também ator Anselmo Vasconcelos, pelas redes sociais. Emocionado, Anselmo postou que Ilya foi seu aluno na Escola de Teatro Martins Penna, onde conheceu a esposa, Claudia Provedel, com quem teve uma filha.

"Ele estava muito debilitado. Passou por uma longa internação no (hospital) Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Claudia, já falecido", escreveu Anselmo.

Entre os trabalhos marcantes da carreira de Ilya estão o remake da novela 'Irmãos Coragem' (1995), em que interpretou um dos papéis principais. O último trabalho dele na tevê foi em 'Amor de Mãe' (2020), no papel de Juarez.