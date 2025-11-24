Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres' e dupla de Claudete Troiano
Ione apresentou o Mulheres entre 1980 e 1999 --sendo os primeiros 17 anos ao lado da "parceirinha" Claudete Troiano.
Ione Borges, apresentadora de décadas da TV Gazeta de São Paulo, morreu na madrugada desta segunda-feira, 24. A morte, confirmada pela Fundação Cásper Líbero à revista Quem, foi causada por uma insuficiência respiratória.
A comunicadora estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela era fumante há muitos anos.
O velório acontece ainda nesta segunda-feira, no Funeral Velar Morumbi, na zona sul de São Paulo, das 16h às 20h.
Nas redes sociais, Claudete Troiano lamentou a morte de Ione Borges e homenageou a amiga.
