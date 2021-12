Morre baterista do Kid Abelha, Beni Borja, aos 60 anos

Aos 60 anos, o primeiro baterista do Kid Abelha, Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja, o Beni Borja, morreu em consequência de um infarto na noite da última quinta-feira (23). Ele é responsável por gravar os clássicos “Por que não eu?” e “Pintura íntima”. As informações são do Jornal Extra.

Antes de deixar a banda, Beni também assinou o single “Seu espião”. Já nos últimos anos, o músico produziu a primeira demo do Biquíni Cavadão, com as músicas “Tédio” e “No mundo da lua”. Depois tornou-se empresário e produtor fixo do Biquíni, com o qual compôs sucessos como “Vento ventania”, do disco “Descivilização”, de 1991.

Nas redes sociais do Biquíni Cavadão, o músico recebeu uma homenagem emocionada da banda. “(...) Puxa, Beni. Que tristeza gigante de todos nós! Obrigado por tudo o que você fez por nós e pela música”, escreveram.