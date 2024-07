Monica Iozzi revela que foi raptada: 'A mulher sumiu comigo'

No Portugal Show, de Rafael Portugal, desta segunda (15), Monica Iozzi relembrou uma fato que ocorreu em 1982. No Foz do Iguaçu, em uma viagem em família, a atriz sofreu um rapto.

Ela era um bebê e estava no colo de sua avó, quando foi raptada: "Eu tinha sete meses uma senhora me viu e falou assim: 'que bonitinha, posso pegar?' Foi uma questão de segundos e a mulher sumiu comigo, desapareceu".

Minha mãe já desmaiou e meu pai veio de não sei de onde, começou a gritar e chamar a polícia. Ele, inclusive, foi o grande herói que conseguiu resgatá-la, já que decidiu iniciar a busca por conta própria: "Ele viu que só tinha uma saída no lugar e enquanto chamava a polícia, ele começou a pular os balcões de cada depósito e olhar. Me achou e eu estava dormindo, com outra mantinha, já. Trocaram até a minha roupinha".

Monica relembrou ainda outra história da sua infância, quando vendeu cerveja em um campo de futebol.